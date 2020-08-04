Взрыв в Бейруте. Пострадали миротворцы ООН и их корабль

Пострадали миротворцы военно-морского подразделения, некоторые из них получили серьезные ранения

Сегодня, 4 августа, в результате мощного взрыва в порту Бейрута получили ранения миротворцы Временных сил Организации объединенных наций в Ливане (ВСООНЛ). Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, пострадали миротворцы военно-морского подразделения, некоторые из них получили серьезные ранения. Их доставляют в больницы.

Сообщается, что получил повреждения и корабль морской оперативной группы ВСООНЛ.

В полной мере масштаб потерь пока не выяснен.

Сегодня в столице Ливана, в районе порта, прогремел сильнейший взрыв. По данным Минздрава Ливана, 50 человек погибли и по меньшей мере 2750 пострадали . Многие здания получили повреждения, часть - разрушены. Официальной информации о причинах взрыва пока не было, но представители власти предполагают, что взорваться могли конфискованные взрывоопасные материалы, которые хранились на складе. Директор ливанской таможни заявил, что взорвались "нитраты".

Наталия Медведева

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