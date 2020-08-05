Трамп заявил, что взрыв в Бейруте мог быть атакой. В Ливане говорят о химикатах

По словам премьера Ливана, в порту Бейрута хранилось 2,7 тонн аммиачной селитры. Он призвал расследовать причины взрыва в течение пяти дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв в порту Бейрута мог быть "ужасной атакой", власти Ливана говорят, что на складе в порту шесть лет без мер безопасности хранилось 2,7 тонн нитрат аммония (аммиачной селитры). Об этом сообщает CNN.

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Глава Соединенных Штатов заявил, что встречался с некоторыми из американских "великих генералов" и они говорят, что это вряд ли был производственный взрыв.

"Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба. Это была какая-то бомба, да", - сказал глава США и добавил, что Вашингтон поможет Бейруту.

Ливанские дипломаты выразили обеспокоенность в связи с заявлением Трампа. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб сказал, что на складе в порту без соблюдения мер безопасности хранилось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры - взрывоопасного материала, который используют в удобрениях и бомбах.

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Он назвал такое хранение неприемлемым и призвал провести расследование причин взрыва, результаты которого будут обнародованы в течение пяти дней.

Трое неназваннных чиновников американского Минобороны в комментарии CNN сказали, что не видели признаков атаки. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США с нетерпением ждут этого результатов расследования, которое проводит ливанское правительство.

Вчера в столице Ливана, в районе порта, прогремел сильнейший взрыв: м ногие здания получили повреждения, часть - разрушены. По состоянию на утро 5 августа сообщалось о 78 погибших и около 4000 раненых, передает CNN.

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Марк Сировой

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