Зеленский отреагировал на взрыв в Бейруте

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших

Президент Владимир Зеленский написал в Telegram, что глубоко шокирован новостями о взрыве в Бейруте, и выразил соболезнования близким погибших.

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"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал Зеленский.

Сегодня в столице Ливана, в районе порта, прогремел сильнейший взрыв. По данным Минздрава Ливана, 50 человек погибли и по меньшей мере 2750 пострадали. Многие здания получили повреждения, часть - разрушены. Официальной информации о причинах взрыва пока не было, но представители власти предполагают, что взорваться могли конфискованные взрывоопасные материалы, которые хранились на складе. Директор ливанской таможни заявил, что взорвались "нитраты".

Вадим Ребрина

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