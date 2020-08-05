Взрыв в Бейруте. Два видео из Ливана стали символами родительских инстинктов

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Ролики, на которых родители пытаются защитить своих детей на фоне катастрофы в Бейруте, стали вирусными

На фоне многочисленных роликов из Бейрута, где вчера прогремел один из сильнейших предположительно невоенных взрывов за десятилетия, выделяются два с камер наблюдения, где показана реакция взрослых на опасность их детям.

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На первом отец обнимает и успокаивает сына. Когда до их дома доходит взрывная волна, мужчина прячет сына под стол. Кто выложил оригинал видео – в цунами роликов из Ливана пока не разобраться.

Кроме того, пользователь Tiffany показала в Twitter видео, на котором женщина убирает в доме, а когда приходит взрывная волна, мгновенно хватает играющую рядом девочку и убегает подальше от окон. На видео – ее тетя в пригороде Бекджара, что в 12 км от эпицентра взрыва. 

Эти два ролика стали вирусными уже в первые минуты после инцидента, в сети их распространяют с комментариями вроде "посмотрите, как работают родительские инстинкты".

  • 4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. По данным Reuters, погибли по меньшей мере 78 человек, около 4000 ранены, многие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению.
  • Официальная причина взрывов пока не установлена, либо не озвучивается. Версии – от пожара на складе пиротехники и взрыва 2700 тонн аммиачной селитры, до спецоперации Израиля (те уже опровергли подозрения) и детонации конфискованных взрывоопасных материалов.
  • Помощь Бейруту предложили власти США, Турции, Израиля, Канады, Франции и многих других стран.

Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. Множество кадров с разных ракурсов

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Теги: взрыв, дети, Ливан, отец, бейрут, инстинкт
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