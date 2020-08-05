"Мощный взрыв оглушил, дальше паника". Украинка из Бейрута рассказала детали

По словам украинки Ирины Карапаты, люди после сильного взрыва бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места инцидента

Украинка и студентка ливанского университета Каслик Ирина Карапата, которая находилась в пяти километрах от места, где вчера в Бейруте прогремел один из сильнейших предположительно невоенных взрывов за десятилетия, рассказала, что почувствовала в момент взрыва. Об этом сообщает Hromadske.ua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Женщина говорит, что вечером был ощутим первый взрыв, он ее насторожил.

"Через минуту дом начал качаться как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна соседей. Первая мысль - атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма из стороны порта", - отметила украинка.

По ее словам, сразу в новостях появилось несколько версий случившегося. Люди бежали и старались держаться на безопасном расстоянии от места взрыва.

"Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а иногда и двери на расстоянии пяти километров. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - уточнила Карапаты.

В посольстве Украины в Ливане сообщили, что пока информации о пострадавших в результате взрыва украинцев нет.

4 августа 2020-го в порту в столице Ливана прогремел огие здания получили повреждения, часть из них не подлежит восстановлению. взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. По данным Reuters , погибли по меньшей мере 78 человек, около 4000 ранены, мн

Официальная причина взрывов пока не установлена, либо не озвучивается. Версии – от пожара на складе пиротехники и взрыва 2700 тонн аммиачной селитры, до спецоперации Израиля (те уже опровергли подозрения) и детонации конфискованных взрывоопасных материалов.

Помощь Бейруту предложили власти США, Турции, Израиля, Канады, Франции и многих других стран.

Смотрите видео: Взрыв в Бейруте. Множество кадров с разных ракурсов

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.