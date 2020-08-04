Взрыв в Бейруте. Что известно о возможных причинах

Официальные лица Ливана предполагают, что взрыв был вызван взрывоопасными материалами, а не фейерверками

Взрыв в порту Бейрута мог произойти на складе, где хранились конфискованные взрывоопасные материалы. Об этом заявил глава Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, сообщает Times of Israel.

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После противоречивых первоначальных сообщений официальные лица Ливана теперь предполагают, что взрыв был вызван взрывоопасными материалами, а не фейерверками, пишет издание.

"В хранилище находились взрывоопасные материалы, конфискованные много лет назад. Обсуждать фейерверки смешно", - сказал Аббас Ибрагим, опровергнув изначальную версию о взрыве на складе пиротехники.

При этом он отметил, что окончательную причину взрыва назовет следствие.

По словам директора ливанской таможни Бадри Дахера, в порту взорвались "нитраты". К взрыву якобы привел пожар. Официальный телеканал Хизбаллы Аль-Манар сообщил, что пожар начался с электрической искры, пишет израильское издание.

"То, что мы видели, было похоже на Хиросиму или Нагасаки. Это абсолютно беспрецедентный случай в истории Ливана. Я никогда не видел таких разрушений. Это национальная катастрофа. Это катастрофа для Ливана", - сказал губернатор Бейрута Марван Абуд.

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Министр внутренних дел Ливана заявил, что причина взрыва будет выяснена в ходе расследования, но первоначальная информация указывает на то, что взорвался взрывоопасный материал, сообщает Reuters.

Официальные лица Израиля заявили о непричастности их страны к инциденту в Бейруте. Глава Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим также отверг эту версию, пишет ВВС.

Сегодня в столице Ливана прогремел сильнейший взрыв. СМИ сообщают о десяти погибших и 400 пострадавших. Разрушены здания. Официальной информации ни о причинах взрыва, ни о количестве пострадавших пока не было.

Вадим Ребрина

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