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В Северной Корее впервые обратились к администрации Байдена: начали с угроз

16.03.2021, 09:37
В Северной Корее впервые обратились к администрации Байдена: начали с угроз - Фото
Ким Ё Чжон (Фото – Jorge Silva, EPA)

Сестра высшего руководителя КНДР Ким Ё Чжон выступила с угрозами в адрес администрации президента США Джо Байдена на фоне совместных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает CNN.

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"Мы пользуемся этой возможностью, чтобы предупредить новую администрацию США, которая изо всех сил пытается распространить запах пороха на нашей земле... Если она хочет спать спокойно в ближайшие четыре года, ей лучше воздержаться и не распространять вонь на первых шагах", – заявила Ким Ё Чжон.

Заявление Ким появилось через несколько часов после того, как пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила о репортерам, что администрация Байдена пыталась связаться с руководством КНДР по многим каналам, но не получила никакого ответа.

По словам Ким Ё Чжон, КНДР будет следить за действиями Южной Кореи, и в случае "провокаций" может аннулировать соглашение о перемирии между странами, сообщает Korea JoongAng Daily.

Ежегодные весенние учения США и Южной Кореи начались 8 марта, они продлятся до 18 марта. Также 15 марта начался визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Токио, 17 марта они направятся в Сеул.

Заявление сестры Ким Чен Ына стало первым прямым обращением КНДР к администрации Байдена.

  • Ким Ё Чжон занимает должность первого заместителя директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, с 2020 года – член Политбюро ЦК ТПК.
  • В августе 2020 года разведка Южной Кореи сообщала, что Ким Чен Ын делегировал сестре часть полномочий.
  • В марте 2021-го чиновники администрации Байдена сообщали, что США ищут новый подход к отношениям с КНДР.
Денис Юдин
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ким чен ын кндр северная корея Ким Ё Чжон
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