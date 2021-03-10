США пересмотрят отношения с Северной Кореей, возможны новые санкции – Reuters

США пересмотрят политику по отношению к Северной Корее в течение месяца, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента Джо Байдена.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Искать новые подходы к отношениям с КНДР в администрации Байдена решили после попыток бывшего президента Дональда Трампа сблизиться с верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые не убедили Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

"Мы вовлечены в очень интенсивный стратегический анализ. Мы ожидаем, что он закончится в течение следующего месяца или около того", – сообщил собеседник Reuters.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что подход к КНДР может включать дополнительные санкции или дипломатические стимулы, но не уточнил, какие.

Ким Чен Ын трижды встречался с Трампом, однако им так и не удалось достигнуть соглашения.

В начале января 2021 года Ким Чен Ын назвал США самым большим врагом КНДР и пообещал расширять ядерный потенциал.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.