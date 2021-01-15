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На военном параде в КНДР показали "самое мощное оружие, которое покорит мир" – фото видео

15.01.2021, 06:39
Фото: ЕРА
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Северная Корея провела военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи, первого почти за пять лет, на котором показала стратегические баллистические ракеты подводного базирования – или то, что было так представлено. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

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Парад прошел на площади имени Ким Ир Сена в столице Пхеньяне. Присутствовал и местный диктатор Ким Чен Ын, облаченный в кожаное пальто и меховую шапку.

Вот как ЦТАК пишет об этом: "Приветствия "Ура!" для Ким Чен Ына и выкрики "Ким Чен Ын!" и "Преданная защита!" потрясли небо и землю, а фейерверки ярко украсили ночное небо. Он тепло помахал в ответ восторженно приветствующим массам. Дети преподнесли пахучие цветы ему и руководителям партии, правительства и вооруженных сил. <...> По окончании парада снова был фейерверк. Верховный лидер тепло помахал в ответ восторженно аплодирующей толпе".

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Рупор пропаганды КНДР назвал ракеты Pukguksong-5 "самым мощным оружием в мире, которое покорит мир с помощью наших усиленных военных технологий и подводной стратегии". По данным аналитиков, Пхеньян пытается создать подводную лодку, которая сможет нести такие ракеты.

Другое показанное вооружение было похоже модифицированную версию российских баллистических ракет малой дальности "Искандер".

В этот раз КНДР не провела по площади установки межконтинентальных баллистических ракет.

Видео: Arirang News

Евгений Пилипенко
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