Северная Корея провела военный парад в честь восьмого съезда Трудовой партии Кореи, первого почти за пять лет, на котором показала стратегические баллистические ракеты подводного базирования – или то, что было так представлено. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
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Парад прошел на площади имени Ким Ир Сена в столице Пхеньяне. Присутствовал и местный диктатор Ким Чен Ын, облаченный в кожаное пальто и меховую шапку.
Вот как ЦТАК пишет об этом: "Приветствия "Ура!" для Ким Чен Ына и выкрики "Ким Чен Ын!" и "Преданная защита!" потрясли небо и землю, а фейерверки ярко украсили ночное небо. Он тепло помахал в ответ восторженно приветствующим массам. Дети преподнесли пахучие цветы ему и руководителям партии, правительства и вооруженных сил. <...> По окончании парада снова был фейерверк. Верховный лидер тепло помахал в ответ восторженно аплодирующей толпе".
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Рупор пропаганды КНДР назвал ракеты Pukguksong-5 "самым мощным оружием в мире, которое покорит мир с помощью наших усиленных военных технологий и подводной стратегии". По данным аналитиков, Пхеньян пытается создать подводную лодку, которая сможет нести такие ракеты.
Другое показанное вооружение было похоже модифицированную версию российских баллистических ракет малой дальности "Искандер".
В этот раз КНДР не провела по площади установки межконтинентальных баллистических ракет.
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Видео: Arirang News
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