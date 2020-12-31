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КНДР встретила 2021-й. Ким Чен Ын устроил новогоднее шоу с салютом: видео видео

31.12.2020, 18:06
Граждане Северной Кореи встречают Новый год (Скриншот видео ТВ КНДР)
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В Северной Корее устроили массовое новогоднее шоу, несмотря на ограничения из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters  со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Как отмечается, тысячи граждан заполнили главную площадь северокорейской столицы Пхеньяна вечером 31 декабря, чтобы посмотреть концерт и фейерверк в честь Нового года.

В сюжетах телевидения КНДР видны люди в масках, стоящие практически вплоную друг к другу на площади Ким Ир Сена.

Во время праздничного концерта артисты без масок пели и танцевали на сцене, украшенной большой светящейся надписью "2021". Гигантские снеговики хлопали в ладоши, а исполнители пели песни с патриотическими припевами, такими как "Слава генералу Ким Чен Ыну" и "Мне больше всего нравится моя страна".

Отмечается, что в этом году новогоднее шоу сделали гораздо более скромным, чем во время встречи 2020-го.

Власти Северной Кореи заявляют, что протестировали тысячи людей и не выявили случаев COVID-19. В то же время правительство практически полностью закрыло границы и ввело жесткие меры для предотвращения эпидемии.

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Наталия Медведева
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