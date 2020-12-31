В 15:00 по киевскому времени жители южной части Австралии встретили 2021-й год. Это событие сопровождалось традиционным ежегодным салютом в Сиднее.

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Ранее, в 13:00 по времени Киева, Новый год наступил также в Новой Зеландии. Там, как и в Австралии, был традиционный фейерверк.

Следующими 2021-й должны встретить Япония, Южная и Северная Корея – там Новый год наступит в 17:00 по времени Киева.

Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире, которые встретили 2021 год - Новый год там наступил в 12:00 по киевскому времени.

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Станислав Стороженко

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