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Австралия и Новая Зеландия уже в 2021-м году. Красивый новогодний салют в Сиднее – видео видео

31.12.2020, 15:25
Фейерверк над Сиднейской оперой (фото - ЕРА)
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В 15:00 по киевскому времени жители южной части Австралии встретили 2021-й год. Это событие сопровождалось традиционным ежегодным салютом в Сиднее. 

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Ранее, в 13:00 по времени Киева, Новый год наступил также в Новой Зеландии. Там, как и в Австралии, был традиционный фейерверк. 

Следующими 2021-й должны встретить Япония, Южная и Северная Корея – там Новый год наступит в 17:00 по времени Киева.

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Станислав Стороженко
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