Первые на планете: острова Кирибати и Самоа уже встретили Новый год

Тихоокеанские островные государства Самоа и Кирибати стали первыми в мире, которые встретили 2021 год.

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Новый год там наступил в 12:00 по киевскому времени.

Страны являются одними из первых, где можно встретить новый день: их часовой пояс самый "дальний" на планете от Гринвича.

Следующими Новый год отметят в Новой Зеландии и на полярных станциях в Антарктиде – там 2021-й встретят на час позже.

Новый 2021 год начнется с пика метеорного потока Квадрантиды.

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Станислав Стороженко

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