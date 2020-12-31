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Новый год начнется с пика метеорного потока Квадрантиды: когда и как посмотреть

31.12.2020, 11:24
Новый год начнется с пика метеорного потока Квадрантиды: когда и как посмотреть - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В начале 2021 года будет пик метеорного потока Квадрантиды. Об этом сообщает пресс-служба NASA и Американское метеорное сообщество (AMS).

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В агентстве отмечают, что Земля попадает в поток ежегодно – примерно с 28 декабря по 12 января. AMS пишет, что в 2021 году пик ожидается в ночь со 2 на 3 января.

В сообществе отмечают, что Квадрантиды потенциально могут стать ярчайшим "метеорным ливнем" в году, но обычно этого не происходит из-за короткой продолжительности максимальной активности (6 часов) и плохой погоды в начале января.

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В AMS также пишут, что эти метеоры обычно не имеют устойчивых цепей, но часто образуют на небе яркие огненные шары. Однако поток все равно будет плохо видно с южного полушария планеты. 

В NASA отмечают, что наиболее яркими метеоры будут в ночное и предрассветное время. В агентстве рекомендуют для наблюдения:

– найти место вдали от города и уличных фонарей;

– при возможности лечь на спину или на шезлонг, укутавшись в теплое одеяло или спальный мешок;

– устремить взгляд на северо-восток и подождать минут 30, пока глаза привыкнут к темноте;

–  набраться терпения – шоу продлится до рассвета.

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Марк Сировой
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