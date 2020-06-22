Гигантская тень на Земле. В NASA показали солнечное затмение из космоса – фото

Астронавт NASA Кристофер "Крис" Кэссиди опубликовал в Twitter фото, на которых запечатлено случившееся 21 июня солнечное затмение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадрах, сделанных на Международной космической станции (МКС) видно, что часть Земли находится в элипсообразной тени Луны, хотя за пределами эллипса – яркий световой день.

"Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение. Оно проходило по правому борту, когда мы пролетали над Китаем этим утром. Довольно здоровский способ проснуться утром в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире - прекрасный день!" - подписал снимки астронавт.

Вчера в 9:40 по киевскому времени произошло кольцеобразное солнечное затмение. Земля, Луна и Солнце выстроились в один ряд, звезда оказалась перекрытой на 99,4% – было видно лишь внешнее "огненное кольцо". Полная фаза затмения длилась 38 секунд. Смотрите фото редкого явления , сделанные с Земли.

Смотрите также: В NASA показали, как выглядит полярное сияние из космоса – фото

Фото - Chris Cassidy/Twitter