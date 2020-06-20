21 июня будет кольцеобразное солнечное затмение: где смотреть

Фото: EPA

21 июня, в день летнего солнцестояния, жители Земли смогут наблюдать завораживающее астрономическое явление - кольцеобразное солнечное затмение.

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Когда Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд, звезда окажется перекрытой на 99,4% так, что будет видно лишь внешнее "огненное кольцо". Полная фаза затмения продлится 38 секунд. Это произойдет в 9:40 по киевскому времени.

Лучше всего солнечное затмение будет видно в некоторых частях Африки и Азии.

Онлайн затмение можно будет посмотреть здесь.

Также 21 июня, в 00:43 по киевскому времени пройдет летнее солнцестояние, когда Земля достигнет максимальной точки приближения к Солнцу и вновь начнет удаляться от него.

5 июня на небе можно было наблюдать лунное затмение.