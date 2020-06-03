Лунное затмение состоится уже на этой неделе: когда смотреть

Луна (фото - pixabay.com)

В пятницу, 5 июня, на небе можно будет наблюдать лунное затмение. Об этом сообщает Science Alert.

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Явление начнется в 20:45 по киевскому времени и продлится до 00:04 следующих суток. Максимальная фаза затмения ожидается в 22:26. Полная продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут и 13 секунд.

Отмечается, что затмение будет полутеневым: отбрасываемая Землей тень в максимальной фазе затмения должна перекрыть 59% диаметра Луны.

Наблюдать затмение на восходе, закате или же при стоянии Луны смогут жители всех континентов. Не будет видно явления в Северной Америке, на северо-востоке Южной Америки и в большей части Тихого океана.

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Фото - NASA, GSFC, F. Espenak