Последнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фото

Под утро 8 мая можно было наблюдать последнее в 2020 году Суперлуние. Это астрономическое явление происходит, когда в полнолуние спутник Земли максимально приближается к нашей планете.

Луна вращается по эллипсу, приближаясь и удаляясь, и в ближайшей точке (перигее) находится в 363 000 км от Земли. Поэтому в Суперлуние она кажется примерно на 17% больше и на 30% ярче, чем в самой дальней точке, апогее (на расстоянии 406 000 км).

Цветочная Луна получила свое название из альманаха американских фермеров из Штата Мэн 1930-х годов. Они назвали явление, воспевая оду к весне, ведь в это время в их местности цветут растения.

В следующий раз Суперлуние ожидается 27 апреля и 26 мая 2021 года.

Фото: ЕРА