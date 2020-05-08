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08.05.2020, 11:01

Последнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фото

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Последнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фото
Последнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фото
Последнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фотоПоследнее Суперлуние в этом году: каким было небесное шоу - фото

Четвертое Суперлуние в 2020 году получило название "цветочное". В следующий раз Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние только через год

Под утро 8 мая можно было наблюдать последнее в 2020 году Суперлуние. Это астрономическое явление происходит, когда в полнолуние спутник Земли максимально приближается к нашей планете.

Луна вращается по эллипсу, приближаясь и удаляясь, и в ближайшей точке (перигее) находится в 363 000 км от Земли. Поэтому в Суперлуние она кажется примерно на 17% больше и на 30% ярче, чем в самой дальней точке, апогее (на расстоянии 406 000 км).

Цветочная Луна получила свое название из альманаха американских фермеров из Штата Мэн 1930-х годов. Они назвали явление, воспевая оду к весне, ведь в это время в их местности цветут растения.

В следующий раз Суперлуние ожидается 27 апреля и 26 мая 2021 года.

Фото: ЕРА

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Теги: суперлуние, цветочное суперлуние, Луна, Flower Moon
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