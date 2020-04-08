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08.04.2020, 14:49

Розовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мира

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Розовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мира
Розовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мира
Розовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мираРозовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мира

Розовое Суперлуние можно было наблюдать сегодня ночью. Несмотря на название, Луна не была розового цвета

В ночь с 7 на 8 апреля было Розовое Суперлуние - более яркой Луны в 2020 году уже не будет. Об этом со ссылкой на Британскую королевскую обсерваторию передает Newsweek.

В Украине спутник Земли в максимально яркой фазе можно было наблюдать около 5:30 утра. Суперлуние назвали "Розовым", так как в это время на Востоке Северной Америки цветет шиловидный флокс (Phlox subulata).

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LIGA.net собрала фотографии Суперлуния из разных стран мира, чтобы читатели, которые пропустили явление, также смогли посмотреть на самую яркую Луну в году.

СПРАВКА. Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии.

По данным Royal Museums Greenwich, во время Суперлуния спутник Земли может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем полнолуние в самой дальней точке, апогее.

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Фото - ЕРА

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Теги: Луна, фото, суперлуние, розовое суперлуние
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