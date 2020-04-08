Розовое Суперлуние. Ночью была самая яркая Луна в году - фото со всего мира

В ночь с 7 на 8 апреля было Розовое Суперлуние - более яркой Луны в 2020 году уже не будет. Об этом со ссылкой на Британскую королевскую обсерваторию передает Newsweek.

В Украине спутник Земли в максимально яркой фазе можно было наблюдать около 5:30 утра. Суперлуние назвали "Розовым", так как в это время на Востоке Северной Америки цветет шиловидный флокс (Phlox subulata).

Смотрите также: Мини-луна. Астрономы обнаружили второй спутник Земли, он временный

LIGA.net собрала фотографии Суперлуния из разных стран мира, чтобы читатели, которые пропустили явление, также смогли посмотреть на самую яркую Луну в году.

СПРАВКА. Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии. По данным Royal Museums Greenwich, во время Суперлуния спутник Земли может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем полнолуние в самой дальней точке, апогее.

Читайте также: NASA ищет астронавтов для полета на Марс и Луну: требования

Фото - ЕРА