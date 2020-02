Мини-луна. Астрономы обнаружили второй спутник Земли, он временный

Фото: Chamila Karunarathne/EPA

Ученые обнаружили новый временный спутник Земли, который, как ожидается, в скором времени покинет свою орбиту вокруг нашей планеты. Об этом сообщает в Twitter один из первооткрывателей объекта Качпер Вежчос.

Открытая мини-луна – это астероид 2020 CD3, который был захвачен гравитационным полем Земли около трех лет назад. Однако наземные телескопы заметили его только десять дней назад.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Околоземный астероид 2020 CD3 был открыт в ночь с 15 на 16 февраля 2020 года астрономами Теодором Прейном (Theodore Pruyne) и Качпером Вежчосом (Kacper Wierzchos) в рамках обзора неба Маунт-Леммон. На момент обнаружения ообъект имел 20-ю звездную величину.

25 февраля Центр малых планет опубликовал подтверждение этого открытия.

Объект имеет диаметр от 1,9 до 3,5 метров, в предположении альбедо как у астероида С-типа, и может относиться к группе Амуров или Аполлонов.

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Основной отличительной чертой 2020 CD3 стало то, что его можно считать вторым известным временным спутником Земли, который вышел на геоцентрическую орбиту примерно три года назад.

(3/3) The object has a diameter between 1.9 - 3.5 m assuming a C-type asteroid albedo. But it's a big deal as out of ~ 1 million known asteroids, this is just the second asteroid known to orbit Earth (after 2006 RH120, which was also discovered by the Catalina Sky Survey). — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Первым таким объектом стал околоземный астероид 2006 RH120, который был спутником Земли 18 месяцев – в 2006 - 2007 годах.

Читайте также: Бетельгейзе наверняка взорвется. Но позже, считают ученые - видео