Бетельгейзе наверняка взорвется. Но позже, считают ученые - видео

Как и все красные сверхгиганты, огромная звезда Бетельгейзе превратится в сверхновую, но астрономы из Левенского католического университета в Бельгии не считают, что беспрецедентное ослабление ее блеска в последние месяцы связано с таким процессом. Об этом сообщает пресс-релиз Европейской южной обсерватории.
По мнению ученых, которые при помощи Очень Большого Телескопа в Чили рассмотрели поверхность Бетельгейзе и заметили изменение видимой формы звезды, есть два объяснения феномена.
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Первый: резкое охлаждение поверхности из-за исключительно высокого уровня звездной активности. Нестабильная поверхность Бетельгейзе состоит из конвективных ячеек: они перемещаются, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах. Также звезда пульсирует, из-за чего иногда меняет яркость. Конвекционные и пульсационные изменения и есть звездной активностью.
Пылевые выбросы (нажмите, чтобы увеличить):
Второй: выброс пыли, окружающей звезду, по направлению к нам. Красные сверхгиганты создают и выбрасывают в пространство огромные количества вещества (которое и формирует пылевые "облака" вокруг звезды) еще до того, как взрываются сверхновыми.
При этом астрономы ничего не исключают: "сюрпризы все равно возможны”, говорят они.
По данным Twitter-бота Betelgeuse Status, через который астрофизик Михаэль Хиппке сообщает последние данные о звезде, сейчас ее блеск - 38% от обычного уровня. На днях он был не выше 36%. Вот его прогноз на ближайшие 50-100 суток:
Updated #Betelgeuse forecast pic.twitter.com/t24zLefind— Betelgeuse Status (@betelbot) February 16, 2020