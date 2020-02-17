Бетельгейзе наверняка взорвется. Но позже, считают ученые - видео

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Часть любителей астрономии ухватились за идею, что потускнение звезды в Орионе означает ее скорый взрыв в виде сверхновой. Ученые сомневаются в этом.

Как и все красные сверхгиганты, огромная звезда Бетельгейзе превратится в сверхновую, но астрономы из Левенского католического университета в Бельгии не считают, что беспрецедентное ослабление ее блеска в последние месяцы связано с таким процессом. Об этом сообщает пресс-релиз Европейской южной обсерватории.

По мнению ученых, которые при помощи Очень Большого Телескопа в Чили рассмотрели поверхность Бетельгейзе и заметили изменение видимой формы звезды, есть два объяснения феномена.

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Первый: резкое охлаждение поверхности из-за исключительно высокого уровня звездной активности. Нестабильная поверхность Бетельгейзе состоит из конвективных ячеек: они перемещаются, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах. Также звезда пульсирует, из-за чего иногда меняет яркость. Конвекционные и пульсационные изменения и есть звездной активностью.

Пылевые выбросы (нажмите, чтобы увеличить):

Второй: выброс пыли, окружающей звезду, по направлению к нам. Красные сверхгиганты создают и выбрасывают в пространство огромные количества вещества (которое и формирует пылевые "облака" вокруг звезды) еще до того, как взрываются сверхновыми.

Бетельгейзе - одна из крупнейших среди известных астрономам звезд: ее объем больше солнечного в 300 млн раз, а минимальная светимость больше светимости Солнца в 80 000 раз, максимальная — в 105 000 раз. Она расположена примерно в 700 световых годах от нас в направлении созвездия Орион.

При этом астрономы ничего не исключают: "сюрпризы все равно возможны”, говорят они.

По данным Twitter-бота Betelgeuse Status, через который астрофизик Михаэль Хиппке сообщает последние данные о звезде, сейчас ее блеск - 38% от обычного уровня. На днях он был не выше 36%. Вот его прогноз на ближайшие 50-100 суток:

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Теги: наука, космос, исследование, астрономия, звезда, eso, сверхновая, бетельгейзе
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