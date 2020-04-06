Розовое Суперлуние. Через несколько дней Луна будет самой яркой за год

Луна (фото - pixabay.com)

В ночь с 7 на 8 апреля на небе будет наблюдаться Розовое Суперлуние, которое будет самым ярким за 2020 год. Об этом сообщает Newsweek.

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Астрономы Королевской обсерватории Великобритании ожидают, что Луна будет казаться больше на 7%, чем при обычном полнолунии. Люди могут не заметить изменений в размере, однако увидят, что она ярче.

"Лучше всего подождать до темноты и найти беспрепятственный вид на безоблачное небо, которое позволит вам увидеть более яркую, чем обычно, полную Луну", - советует астроном Таня де Салес Маркес.

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Астрономы также предупреждают, что сфотографировать явление на обычную камеру не получится – Луна будет выглядеть как пятно. Для хорошего кадра нужна специальная аппаратура.

Также они говорят, что несмотря на название явления, Луна не будет розовой. Суперлуние назвали "Розовым", так как в это время на Востоке Северной Америки цветет шиловидный флокс (Phlox subulata).

СПРАВКА. Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии. По данным Royal Museums Greenwich, во время Суперлуния спутник Земли может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем полнолуние в самой дальней точке, апогее.

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