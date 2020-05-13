В 1110-м Луна исчезла с небосвода. Ученые объяснили, почему так произошло

Венгрия, Суперлуние 2020 (фото - ЕРА)

В 1110-м году Луну не было видно с Земли не только из-за лунного затмения, но и из-за вулканической активности. Об этом говорится в исследовании палеоклиматологов из Женевского университета, передает Science Alert.

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По словам ученых, облака вулканической пыли и серы достигли стратосферы и значительно ухудшили видимость. Помимо того, в 1110-м спутник находился в тени Земли и был тусклее, чем обычно.

"В пятую ночь мая появилась Луна, ярко светившая вечером. Затем постепенно ее свет начал угасать, и как только наступила ночь, она полностью исчезла", - говорится в англосаксонских хрониках того времени.

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Проанализировав образцы из ледяных кернов, которые могут долго хранить "улики" вулканической активности, а также исторические хроники, ученые связали явление с беспрецедентным многомесячным извержением вулкана Ассана в Японии в 1108-м.

"Был пожар на вершине вулкана, толстый слой пепла покрыл сад губернатора, поля были непригодны для возделывания. Мы никогда не видели чего-то подобного в стране. Это очень странная и редкая вещь", - говорится в записях японского госдеятеля тех годов.

Ученые говорят, что наличие вулканических выбросов в атмосфере в течение почти двух лет имело влияние и на климат. В частности, отмечается аномально холодный 1109 год, когда среднегодовая температура в Европе составила один градус по Цельсию, что привело к неурожаю и голоду.

По данным NASA, семь полных лунных затмений было зафиксировано в период между 1100-м и 1120-м.

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