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США собираются добывать ресурсы на Луне. Россию не позвали – Reuters

США собираются добывать ресурсы на Луне. Россию не позвали – Reuters - Фото
Луна (фото - pixabay.com)
06.05.2020, 10:27

США и Россия являются основными партнерами по МКС, однако Вашингтон не хочет сотрудничать с Кремлем в добыче ресурсов на Луне

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект Artemis Accords - соглашение по добыче ресурсов на Луне, в котором России не будет предложено партнерство. Об этом рассказали Reuters собеседники, которые ознакомлены с проектом.

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Отмечается, что, хотя США и сотрудничают с РФ в рамках МКС, Вашингтон не хочет начинать партнерство в лунном проекте, поскольку считает, что Кремль ведет себя агрессивно, маневрируя у американских спутников-шпионов на околоземной орбите.

Источники издания говорят, США намерены реализовывать проект вместе с "единомышленниками": Канадой, Японией, европейскими странами и ОАЭ. В Artemis Accords указывается, что партнеры рассматривают Луну как ключевой стратегический актив в космосе, который также важен для исследований, способствующих будущим полетам на Марс.

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Соглашением предусмотрено создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз. Они должны предотвращать ущерб и помехи от конкурирующих государств/компаний, а также решить юридическую коллизию с Договором о космосе 1967 года, которым закреплено, что Луна и другие небесные тела не подлежат национальному присвоению.

"Это не территориальная претензия. Идея в том, что если вы собираетесь подходить к чьим-то базам, и они объявили зоны безопасности вокруг них, то вам нужно заранее связаться с ними, проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех", - объяснил собеседник издания.

Собеседники издания также говорят, что проект – часть политики администрации Трампа по отказу от многосторонних договоров в рамках ООН и переход к системе соглашений с "единомышленниками", в которой NASA будет играть важную дипломатическую роль.

  • 27 апреля Трамп издал указ, в котором говорится, что США считают Луну "уникальную область человеческой деятельности", а не всеобщим достоянием человечества. Вашингтон намерен добывать на спутнике ресурсы, стимулируя к тому же другие государства и частные компании.
  • К 2024 году в рамках программы Artemis NASA должны осуществить полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс спутника Земли. Для осуществления полета на Луну выбрали три компании.
  • К 2028 году планируется создать постоянное присутствие человека на Луне, построив на ней базу. Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

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Марк Сировой
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