Полет на Луну. NASA выбрало три компании, в том числе Маска и Безоса: видео

Национальное аэрокосмическое агентство США выбрало три коммерческие космические компании для разработки проектов лунных посадочных модулей для программы Artemis ("Артемида"). Это Dynetics, Blue Origin и SpaceX. Об этом сообщается на сайте NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Компании получат финансирование на 10 месяцев, за это время они должны закончить работу над своими проектами.

На 2024 год запланирован старт программы Artemis, в рамках которой NASA намерено высадить астронавтов на Луну, создать орбитальную лунную станцию Deep Space Gateway и постоянную базу.

Компания Blue Origin (основатель Джефф Безос) работает над проектом лунного посадочного модуля Blue Moon с кислородно-водородным двигателем BE-7. Его можно будет использовать для доставки людей и грузов на поверхность Луны. Двигатель войдет в состав трехступенчатой посадочной системы ILV (Integrated Lander Vehicle), для которой компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper разработают перелетную ступень, системы авионики, управления и навигации и многоразовый возвращаемый модуль, который сможет стыковаться с орбитальным кораблем Orion или станцией Deep Space Gateway. В космос ILV отправится при помощи ракет-носителей New Glenn и Vulcan Centaur.

Компания SpaceX (основатель Илон Маск) ведет работы над сверхтяжелой многоразовой системой Starship, которая сможет летать к Луне и Марсу, использует метаново-кислородные двигатели Raptor и будет стартовать с Земли при помощи многоразовой ступени Super Heavy.

Компания Dynetics разрабатывает двухступенчатую лунную посадочную систему DHLS (Dynetics Human Landing System), которую можно будет запустить при помощи ракеты-носителя Vulcan Centaur. У нее два крупных топливных бака, солнечные панели, а кабина экипажа будет находиться близко к поверхности Луны после посадки: это позволит астронавтам быстро входить, выходить или перемещать инструменты и образцы. DHLS может стыковаться с кораблем Orion и станцией Deep Space Gateway.

Читайте также: Американцы посветят фонариком туда, куда не заглядывает Солнце – на Луне