"Не всеобщее достояние". Трамп издал указ о праве использовать ресурсы Луны

Дональд Трамп (Фото- EPA - Oliver Contreras)

Президент США Дональд Трамп издал указ, которым подчеркнул, что США не являются стороной Соглашения о Луне 1979 года, которое признает спутник Земли всеобщим достоянием, а потому имеют право на использование ее ресурсов и будут поощрять такие инициативы как от других государств, так и от частных компаний.

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Причиной издания документа указывается то, что в ближайшее время должна начаться возглавляемая США программа по освоению Луны и Марса, для которой потребуется добывать ресурсы в том числе и в космосе. Однако Соглашение о Луне 1979 года не позволяет некоторым коммерческим организациям в этом участвовать.

Указом же Трампа подчеркивается, что США в юридическом и физическом аспектах смотрят на космос как на "уникальную область человеческой деятельности", а не глобальное достояние всего человечества. А потому американцы "должны иметь право заниматься коммерческой разведкой, добычей и использованием ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством". Вашингтон также будет поощрять государственно-частное использование и восстановление ресурсов в космическом пространстве.

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СПРАВКА. Статья 11 Соглашения о Луне гласит, что Луна является общим достоянием человечества. Ее поверхность или недра, а также природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства.



Этой же статьей предусмотрено возможность создания правового режима использования ресурсов Луны, "когда это станет возможным". Одно из условий - справедливое распределение между всеми государствами-участниками благ, с особым учетом интересов и нужд развивающихся стран и усилий стран, которые внесли свой вклад в исследование Луны.

В указе Трампа говорится, что Соглашение о Луне ратифицировали лишь 18 стран, а потому Госсекретарь США должен противодействовать попыткам его трактования как обычного право (от словосочетания международно-правовой обычай, который по ст. 38 Статута Международного Суда ООН является источником международного права, - ред.).

СПРАВКА. К 2024 году в рамках К 2024 году в рамках программы Artemis NASA должны осуществить полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс спутника Земли.



К 2028 году планируется создать постоянное присутствие человека на Луне, построив на ней базу. Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

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