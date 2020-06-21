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21.06.2020, 16:47

Кольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фото

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Кольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фото
Кольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фото
Кольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фотоКольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фото

Сегодня жители земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение

Фото: EPA

Сегодня, 21 июня, в мире можно было наблюдать редкое природное явление - кольцеобразное солнечное затмение.

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В 9:40 по киевскому времени Земля, Луна и Солнце выстроились в один ряд, звезда оказалась перекрытой на 99,4% – было видно лишь внешнее "огненное кольцо". Полная фаза затмения длилась 38 секунд.

Лучше всего солнечное затмение было видно из Индии.

  • 5 июня на небе можно было наблюдать лунное затмение.

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Теги: солнечное затмение, затмение
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