Кольцеобразное солнечное затмение. Как в мире наблюдали за редким явлением: фото

Фото: EPA

Сегодня, 21 июня, в мире можно было наблюдать редкое природное явление - кольцеобразное солнечное затмение.

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В 9:40 по киевскому времени Земля, Луна и Солнце выстроились в один ряд, звезда оказалась перекрытой на 99,4% – было видно лишь внешнее "огненное кольцо". Полная фаза затмения длилась 38 секунд.

Лучше всего солнечное затмение было видно из Индии.

5 июня на небе можно было наблюдать лунное затмение.

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