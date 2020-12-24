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В Китае пролетел большой огненный шар. Предположительно, метеорит – видео видео

24.12.2020, 13:33
Огненный шар в Китае (скриншот видео - News Alert, YouTube)
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Вчера рано утром в Китае пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит. Об этом сообщает китайское издание UDN.

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В Бюро общественной безопасности округа Нангцянь заявили, что объект летел в сторону он летел в сторону Западного озера Чанду и не упал на территории округа.

Китайская сейсмологическая служба написала в местной соцсети Weibo, что болид мог упасть неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.

На кадрах из Китая видно, что болид пролетел яркой вспышкой с длинным огненным хвостом. Он освещал темное утреннее небо, словно бы это был день.

  • В июне в небе над Австралией с зеленым огненным шлейфом пролетел яркий метеор. Смотрите видео явления.

Смотрите также: У берегов Австралии пролетел чрезвычайно яркий зеленый метеор – видео

Марк Сировой
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