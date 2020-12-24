Вчера рано утром в Китае пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит. Об этом сообщает китайское издание UDN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Бюро общественной безопасности округа Нангцянь заявили, что объект летел в сторону он летел в сторону Западного озера Чанду и не упал на территории округа.

Китайская сейсмологическая служба написала в местной соцсети Weibo, что болид мог упасть неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.

На кадрах из Китая видно, что болид пролетел яркой вспышкой с длинным огненным хвостом. Он освещал темное утреннее небо, словно бы это был день.

В июне в небе над Австралией с зеленым огненным шлейфом пролетел яркий метеор. Смотрите видео явления.

Смотрите также: У берегов Австралии пролетел чрезвычайно яркий зеленый метеор – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.