Над Австралией зеленым огнем пролетел яркий болид: ABC News пишет – "астероид"

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Вчера ночью в небе над Австралией с зеленым огненным шлейфом пролетел яркий метеор. Об этом сообщает ABC News 7.

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Пока точно не установлено, что было источником яркой вспышки. "Некоторые астрономы", пишет источник и не называет этих специалистов, считают, что "это был астероид 2002 NN-4". Ранее в NASA его определили как потенциально опасный с диаметром около 570 метров.

Есть и более сдержанные оценки. Рене Сэйерс из Университета Шторна, который возглавляет исследовательскую группу по метеорам Desert Fireball Network, считает, что это был небольшой болид в верхних слоях атмосферы "размером со стиральную машину".

Мэтт Вудс из Пертской обсерватории сообщил, что зеленое свечение - результат горения магния, а сам объект, вероятно, был "не больше булыжника" и двигался со скоростью 16-50 км/секунду.

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По расчетам NASA, астероид 2002 NN-4 должен был пройти на расстоянии 3 млн километров от Земли, что в 13 раз дальше, чем от нашей планеты до Луны. На данный момент риска столкновения 2002 NN-4 с Землей нет.

СПРАВКА. NASA классифицирует подобные астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.

NASA обнаружило и классифицировало уже около 958 703 астероидов. Там говорят, что столкновения с Землей можно ожидать каждые 200-300 лет.

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Видео: Worldwide news/YouTube