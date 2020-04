Разминулись. На минимальном от Земли расстоянии пролетел астероид-гигант – видео

Потенциально опасный астероид 1998 OR2, размер которого составляет около двух километров, приблизился к Земле на минимальное для его нынешней орбиты расстояние. Об этом пишет Express.

Астероид приблизился к планете на расстояние около 3,9 миллионов километров, пролетая со скоростью, которая в 16 раз выше скорости Луны. Следующее приближение 1998 OR2 к планете ожидается в 2079 году.

Asteroid, 1998 OR2, a well-known near-Earth object, will safely pass on Wednesday at 2:55am PT (5:55am ET). It will get no closer to Earth than 3.9 million miles. Astronomers will have the opportunity to study it in detail. https://t.co/JAUK1rMa2a@AsteroidWatch @NASASolarSystem pic.twitter.com/ekmhT3PbHF