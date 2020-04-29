Разминулись. На минимальном от Земли расстоянии пролетел астероид-гигант – видео

Потенциально опасный астероид 1998 OR2, размер которого составляет около двух километров, приблизился к Земле на минимальное для его нынешней орбиты расстояние. Об этом пишет Express.

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Астероид приблизился к планете на расстояние около 3,9 миллионов километров, пролетая со скоростью, которая в 16 раз выше скорости Луны. Следующее приближение 1998 OR2 к планете ожидается в 2079 году.

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Asteroid, 1998 OR2, a well-known near-Earth object, will safely pass on Wednesday at 2:55am PT (5:55am ET). It will get no closer to Earth than 3.9 million miles. Astronomers will have the opportunity to study it in detail. https://t.co/JAUK1rMa2a@AsteroidWatch @NASASolarSystem pic.twitter.com/ekmhT3PbHF — NASA JPL (@NASAJPL) April 28, 2020

СПРАВКА. NASA классифицирует астероид как потенциально опасный, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что он риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.

Во время пролета астрономам из обсерватории Arecibo в Пуэрто-Рико удалось запечатлеть астероид. С помощью снимка они определили, что его размеры составляют примерно два километра.

Пол Чодас, директор центра околоземных объектов NASA, говорит, что астероиды подобного размера врезаются в Землю раз в каждые несколько миллионов лет. Однако, успокаивает он, в обозримом будущем этого не случится – сейчас подобные объекты находятся слишком далеко для столкновения.

Последний раз астероид подобного размера пролетал на схожем от Земли расстоянии в 2017 году.

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Видео - Innovative Edge Tech/YouTube