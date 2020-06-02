Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уже на этой неделе. К Земле приблизится потенциально опасный астероид – NASA

Уже на этой неделе. К Земле приблизится потенциально опасный астероид – NASA - Фото
Фото: pixabay
02.06.2020, 08:10

В NASA ожидают, что потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) пролетит мимо Земли на скорости около 39 600 км/ч

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле 6 июня. Об этом говорится в данных системы мониторинга околоземных объектов NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Расчетный диаметр астероида 250 – 570 метров. Он в 10-20 раз крупнее, чем другие астероиды, которые будут приближаться к Земле в ближайшие дни.

Ожидается, что сближение произойдет на 13,25 лунных расстояний – примерно 5,088 млн километров. Относительная скорость в момент точки максимального сближения с Землей ожидается на уровне 11,15 километров в секунду – около 39 600 километров в час.

Смотрите также: Разминулись. На минимальном от Земли расстоянии пролетел астероид-гигант – видео

Положение астероида 163348 на 8:00 2 июня (модель - NASA JPL)

СПРАВКА. NASA классифицирует подобные астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.
  • Вечером 27 мая над черноморским побережьем Турции взорвался "вероятный метеорит" - видео происшествия.

Читайте также: Ярко. Две связанные сверхмассивные черные дыры "танцуют" и вспыхивают – видео

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
nasa космос земля астероид 163348 (2002 NN4)
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 