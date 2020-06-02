Уже на этой неделе. К Земле приблизится потенциально опасный астероид – NASA

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Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4) приблизится к Земле 6 июня. Об этом говорится в данных системы мониторинга околоземных объектов NASA.

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Расчетный диаметр астероида 250 – 570 метров. Он в 10-20 раз крупнее, чем другие астероиды, которые будут приближаться к Земле в ближайшие дни.

Ожидается, что сближение произойдет на 13,25 лунных расстояний – примерно 5,088 млн километров. Относительная скорость в момент точки максимального сближения с Землей ожидается на уровне 11,15 километров в секунду – около 39 600 километров в час.

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Положение астероида 163348 на 8:00 2 июня (модель - NASA JPL)

СПРАВКА. NASA классифицирует подобные астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.

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