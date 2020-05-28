Ярко. Над черноморским побережьем Турции взорвался "вероятный метеорит" – видео

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"Вероятный метеорит" зафиксировали у побережья Черного моря в Турции. Пока точно неясно, что это был за объект.

В небе над Турцией взорвался "вероятный метеорит". Об этом сообщает Daily Sabah.

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Полиция города Трабзон, крупнейшего города в Черноморском регионе Турции, подтвердила, что световой шар в небе наблюдали свидетели. Правоохранители выясняют детали происшествия.

Пользователи в соцсетях отмечают, что возможный метеорит видели в провинциях Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсель и Ардахан и других.

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Официальных сообщений о том, что это был за объект в небе, пока нет. Также отсутствует информация о том, сгорел ли в атмосфере "вероятный метеорит" полностью или же упал на поверхность Земли.

  • База данных огненных шаров NASA зарегистрировала 822 подобных болидов с 1988 года. В среднем происходит около 25 таких явлений в год. Метеоры распределялись случайно по всему земному шару. Поскольку большая часть поверхности Земли составляет вода, именно здесь взрывается большая часть метеоров.

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Видео - Searching Sloth/YouTube

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Теги: Трабзон, Турция, черное море, метеорит, метеор
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