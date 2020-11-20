"Поразительно". У берегов Австралии сгорел чрезвычайно яркий зеленый метеор – видео

В 100 километрах к югу от австралийского острова Тасмания сгорел чрезвычайно яркий зеленый метеор. Явление зафиксировало исследовательское судно RV Investigator, передает Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На кадрах видно, что метеор оставлял след на воде, подобные тому, который отбрасывает Луна. Явление произошло ночью 18 ноября. Ученые остались под впечатлением от снятого видео.

"То, что мы увидели при просмотре видеозаписи поразило нас: размер и яркость метеора были невероятными. Метеор пересек небо прямо перед кораблем, а затем сгорел. Было потрясающе смотреть кадры, и нам очень повезло, что мы сняли все это в прямом эфире с корабля", – делится менеджер на борту судна Джон Хупер.

Читайте также: К Земле скоро приблизится крупный астероид. Его оценивают в $17,4 млрд

Глен Нэгл из CSIRO Astronomy and Space Scienc отметил, что ежедневно в атмосферу Земли попадает более 100 тонн природного космического мусора. Однако часто это остается незамеченным, поскольку происходит в безлюдной местности, такой как Южный океан.

Здесь можно посмотреть на место, где находилось судно в момент, когда метеор был запечатлен.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

В июне в небе над Австралией с зеленым огненным шлейфом пролетел яркий метеор. Смотрите видео явления.

Читайте также: Искали полвека. Ученые нашли кратер гигантского метеорита: фото