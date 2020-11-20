"Поразительно". У берегов Австралии сгорел чрезвычайно яркий зеленый метеор – видео

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Ученые остались под впечатлением от яркого метеора, они считают, что им очень повезло заснять такие кадры

В 100 километрах к югу от австралийского острова Тасмания сгорел чрезвычайно яркий зеленый метеор. Явление зафиксировало исследовательское судно RV Investigator, передает Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).

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На кадрах видно, что метеор оставлял след на воде, подобные тому, который отбрасывает Луна. Явление произошло ночью 18 ноября. Ученые остались под впечатлением от снятого видео.

"То, что мы увидели при просмотре видеозаписи поразило нас: размер и яркость метеора были невероятными. Метеор пересек небо прямо перед кораблем, а затем сгорел. Было потрясающе смотреть кадры, и нам очень повезло, что мы сняли все это в прямом эфире с корабля", –  делится менеджер на борту судна Джон Хупер.

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Глен Нэгл из CSIRO Astronomy and Space Scienc отметил, что ежедневно в атмосферу Земли попадает более 100 тонн природного космического мусора. Однако часто это остается незамеченным, поскольку происходит в безлюдной местности, такой как Южный океан.

Здесь можно посмотреть на место, где находилось судно в момент, когда метеор был запечатлен.

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  • В июне в небе над Австралией с зеленым огненным шлейфом пролетел яркий метеор. Смотрите видео явления.

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Теги: Тасмания, Австралия, астероид, метеорит, метеор
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