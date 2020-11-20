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К Земле скоро приблизится крупный астероид. Его оценивают в $17,4 млрд

20.11.2020, 10:30
К Земле скоро приблизится крупный астероид. Его оценивают в $17,4 млрд - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com

Ожидается, что астероид 153201 (2000 WO107) пролетит на расстоянии 4,3 млн км от Земли, а следующее сближение с планетой будет уже в 2024-м

29 ноября 2020-го к Земле приблизится астероид 153201 (2000 WO107), стоимость полезных ресурсов на котором оценивается в $17,4 млрд. О сближении говорится в системе мониторинга околоземных объектов NASA.

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Диаметр 153201 (2000 WO107) оценивается в 510 метров, сближение ожидается в 05:08 по среднемировому времени – 07:08 по Киеву. Минимальное возможное расстояние от астероида до Земли составит 0,02876 астрономических единиц – примерно 4,3 млн километров. Ожидается, что относительная скорость астероида будет на уровне 25,07 км/c или 90 252 км/ч.

Научная база Asterank, в которой собирают и вычисляют из научных источников множество данных астероидов, такие как масса и состав, оценивает стоимость 153201 (2000 WO107) в $17,4 млрд. При этом прогнозируемая прибыль от потенциальной добычи ресурсов с астероида составила бы порядка $726 млн, считают авторы базы.

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Согласно расчетам NASA, астероид после того, как пролетит мимо Земли, устремится к Марсу (сближение 21 марта 2021-го), Меркурию (15 августа 2021-го) и Венере (28 апреля 2023-го). К Земле же он снова подлетит  10 февраля 2024-го.

NASA классифицирует астероид как потенциально опасный. К этой группе относят астероиды, в орбите которых в течение тысячелетий могут произойти очень незначительные изменения в орбите и привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.

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Марк Сировой
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