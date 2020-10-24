Слишком успешная миссия. Образцы, собранные на астероиде Бенну, улетучиваются через щель

Крупные частицы, собранные с поверхности астероида Бенну зондом НАСА, не позволили плотно закрыться капсуле для их хранения

Часть образцов породы, собранных на астероиде Бенну кораблем NASA OSIRIS-REx, может быть потеряна из-за неплотно закрытой крышки. Об этом заявил на пресс-конференции представитель NASA Данте Лауретта на пресс-конференции, сообщает CNN.

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"Большое беспокойство вызывает улетучивание частиц, поскольку мы едва ли не жертвы собственного успеха", – заявил Лауретта. По его словам, крупные частицы не позволили крышке капсулы, где хранятся образцы, полностью закрыться, и частицы медленно рассеиваются в космос.

Щель, через которую улетучиваются образцы – как минимум сантиметр шириной.

Команда миссии изменит программу, запланированную для корабля на эти выходные и попытается с помощью движений корабля как можно быстрее уложить образцы так, чтобы потерь не было.

Изначально планировалось забрать с поверхности Бенну около 60 грамм пыли и камней. На основании полученных изображений, исследователи уверены, что роботизированной штанге корабля удалось захватить около 400 грамм образцов, и это только то, что видно с угла, под которым расположена камера.

21 октября "Осирис" собрал образцы с поверхности астероида Бенну.

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Денис Юдин

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