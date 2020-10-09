Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды: видео

В конце октября NASA запланировало приземление станции OSIRIS-REx на астероид Бенну с целью взять оттуда образцы грунта. Чтобы миссия прошла успешно, ученые составляют карту астероида – во время очередного осмотра на Бенну были обнаружены признаки водной системы, говорится в сообщении NASA.

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Следы потоков воды были обнаружены при помощи инфракрасного спектрометра станции – исследователи увидели в одном из кратеров астероида тонкие заполненные карбонатами прожилки. Это означает, что одно из родительских тел Бенну, вероятно, имело "гидротермальную систему воды астероидного масштаба", отмечают ученые.

По их мнению, жидкость могла просочиться через трещины на поверхности родительского астероида, оставив после себя карбонаты, которые образуются при выветривании воды.

"Если на Бенну присутствуют следы карбонатов, то, скорее всего, на его родителе, были многокилометровые потоки жидкости и гидротермальные отложения", – допускают в NASA.

СПРАВКА. Астероид Бенну – небольшой околоземный астероид, был открыт в рамках проекта по поиску астероидов. Получил свое название в 2013 году в честь птицы Бенну, символа воскресения древнеегипетского бога Осириса. Его средний диаметр составляет около 510 метров.



Предположительно, Бенну был образован в результате столкновения двух астероидов из семейств Поланы и Эулалии. Поверхность астероида покрыта валунами размерами от полутора до пяти метров.



После своего "рождения" он некоторое время дрейфовал во внутренней части Главного пояса астероидов, а затем попал на околоземную орбиту. Зонд NASA OSIRIS-REx Астероид Бенну – небольшой околоземный астероид, был открыт в рамках проекта по поиску астероидов. Получил свое название в 2013 году в честь птицы Бенну, символа воскресения древнеегипетского бога Осириса. Его средний диаметр составляет около 510 метров.Предположительно, Бенну был образован в результате столкновения двух астероидов из семейств Поланы и Эулалии. Поверхность астероида покрыта валунами размерами от полутора до пяти метров.После своего "рождения" он некоторое время дрейфовал во внутренней части Главного пояса астероидов, а затем попал на околоземную орбиту. Зонд NASA OSIRIS-REx добрался до Бенну в декабре 2018 года

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