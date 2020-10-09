Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Перед взятием образцов грунта с астероида ученые сделали еще одно важное открытие

В конце октября NASA запланировало приземление станции OSIRIS-REx на астероид Бенну с целью взять оттуда образцы грунта. Чтобы миссия прошла успешно, ученые составляют карту астероида – во время очередного осмотра на Бенну были обнаружены признаки водной системы, говорится в сообщении NASA.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Следы потоков воды были обнаружены при помощи инфракрасного спектрометра станции – исследователи увидели в одном из кратеров астероида тонкие заполненные карбонатами прожилки. Это означает, что одно из родительских тел Бенну, вероятно, имело "гидротермальную систему воды астероидного масштаба", отмечают ученые.

По их мнению, жидкость могла просочиться через трещины на поверхности родительского астероида, оставив после себя карбонаты, которые образуются при выветривании воды. 

"Если на Бенну присутствуют следы карбонатов, то, скорее всего, на его родителе, были многокилометровые потоки жидкости и гидротермальные отложения", – допускают в NASA.

СПРАВКА. Астероид Бенну – небольшой околоземный астероид, был открыт в рамках проекта по поиску астероидов. Получил свое название в 2013 году в честь птицы Бенну, символа воскресения древнеегипетского бога Осириса. Его средний диаметр составляет около 510 метров.

Предположительно, Бенну был образован в результате столкновения двух астероидов из семейств Поланы и Эулалии. Поверхность астероида покрыта валунами размерами от полутора до пяти метров.

После своего "рождения" он некоторое время дрейфовал во внутренней части Главного пояса астероидов, а затем попал на околоземную орбиту. Зонд NASA OSIRIS-REx добрался до Бенну в декабре 2018 года.

Читайте также: Видео от NASA: полет над поверхностью астероида Бенну

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, вода, космос, видео, астероид, OSIRIS-REx, карбонат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды: видео
Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды: видео
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео
Мнение Европа признала украинские семена. Что это значит и кому это выгодно
Обвинения в госизмене. Против руководства Нафтогаза открыли уголовное дело – Коболев
ТЭК Обвинения в госизмене. Против руководства Нафтогаза открыли уголовное дело – Коболев
Make село great again
Продовольствие Make село great again
Популярное
фото/видео
Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды: видео
Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды: видео
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео
Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео 11:32
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео
"Животное было очень напугано". В Чили на улицах города заблудился морской слон – видео 11:12
Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков
Вооруженным Силам Украины готовы отгрузить первую партию ракет "Оскол" – видео запусков 10:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 