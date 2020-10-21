Космический зонд сел на астероид, сдул с его поверхности образцы и улетел – видео из NASA

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Капсула с аппарата OSIRIS-REx, в которой будут образцы грунта, вернется на Землю в 2023 году

Автоматический зонд OSIRIS-REx "коснулся" поверхности астероида Бенну на скорости около 10 см/с и успешно взял пробы грунта с этого удаленного от Земли космического объекта. Трансляцию события (без видеоэфира непосредственно события) из штаба миссии в Аэрокосмическом управлении США вели в YouTube. 

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Сообщение об успешном касании точки "Найтингейл" (кратер поперечником ~20 м на севере астероида) пришло в 01:12 ночи по киевскому времени.

Из-за того, что сейчас астероид с зондом находятся в 320 млн км от нас, вся операция была распланирована заранее и проходила в автоматическом режиме. Сеанс радиосвязи на таком расстоянии был бы неудобен: только в одну сторону волна шла бы около 18,5 минут.

Смотрите фото: Без Маленького принца. Безжизненные пейзажи Бенну: фото

"Осирис" выпустил штангу с плоским и круглым "пылесосом", который приложился к поверхности на 16 секунд. За это время одна из трех капсул со сжатым азотом внутри штанги раскрылась и выбросила в место стыка газ, сдув частицы грунта размером до 2 см. По задумке, часть из них осела во внутреннем кармане устройства по его ободку.

Пока точно неизвестно, сколько грунта собрали. Это наверняка узнают примерно 24 октября, когда зонд раскрутят вокруг своей оси и, таким образом, сумеют измерить, на сколько граммов изменилась его масса. Авторы миссии рассчитывают на 60 гр образцов.

Если эксперты посчитают, что "Осирис" набрал достаточно грунта, в марте 2021 года зонд отправится в обратный путь к Земле. Если количество частичек будет признано недостаточным, в январе аппарат повторит попытку захвата снова, даже не одну: запас топлива позволяет. В итоге капсула с зонда будет доставлена на Землю ориентировочно в 2023-м.

СПРАВКА. 8 сентября 2016-го ракета Atlas V вывела OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) на траекторию к Бенну – углеродному околоземному астероиду спектрального класса В из группы "аполлонов" диаметром около 500 м. По форме он похож на астероид Рюгу, около которого работал японский зонд Hayabusa-2. "Осирис" добрался до него в начале декабря 2018-го и сходу установил два рекорда (видео).

"Мы на пути к привозу наибольшего образца грунта из космоса со времен (лунной миссии) Apollo (в 1960–1970 годах)", – радостно написал директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Смотрите видео: Онлайн-экскурсия от NASA. На астероиде Бенну обнаружили следы потоков воды

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Теги: nasa, наука, космос, анализ, посадка, астероид, зонд, приземление, OSIRIS-REx, Бенну, проба
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