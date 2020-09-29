В США "достигли главной цели космологии": измерили количество материи во Вселенной

Большая часть материи во Вселенной – "темная", ее нельзя увидеть в телескоп

"Классической" материи в известной нам Вселенной – примерно 31% от общего количества материи и энергии. Все остальное – так называемая темная энергия. Статья об этом опубликована в The Astrophysical Journal, коротко ее суть объяснили в Калифорнийском университете в Риверсайде.

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Главная цель космологии – точно измерить общее количество материи. Это сложная задача даже для самых продвинутых в математике, пишут авторы. И дополняют – мы это сделали.

Если упомянутое выше количество материи равномерно распределить по пространству известной нам Вселенной, то на каждый кубометр придется примерно по шесть атомов водорода.

"Но так как мы знаем, что 80% материи – темная материя, на самом деле большая ее часть состоит не из атомов водорода, а из типа материи, которую космологи еще не понимают", – пишут авторы.

Они разработали математический аппарат GalWeight для измерения массы скоплений галактик, используя для вычислений орбиты входящих в них галактик. Применив его, сформировали каталог скоплений GalWCat19, а затем сравнили их число с итогами моделирования, чтобы определить общее количество вещества в наблюдаемой Вселенной.

"Огромным преимуществом" метода, уверяют исследователи, было то, что удалось определить массу для каждого скопления, а не полагаться на косвенные статистические методы.

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Результаты, пишут ученые, согласуются с данными, полученными командами, которые использовали другие методы, вроде оценки анизотропии космического микроволнового фона, барионных акустических колебаний, сверхновых типа Ia или гравитационного линзирования.

Взяв в расчет их результаты и согласовав с собственными выкладками, авторы пишут: наилучшее комбинированное значение массы материи в известной нам Вселенной – 31,5 ±1,3% от общего количества вещества и энергии.

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Евгений Пилипенко

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