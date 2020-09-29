На космос у Кабмина просят 10 млрд грн на три года года. Пока что дают в 35 раз меньше

Только на импортзамещение в отрасли в первую очередь из-за обрыва связей с Россией потребуется около 2,3 млрд до конца 2023 года, рассчитал Госкомос

На космические проекты Украины правительство пока что намерено выделить деньги – 285 млн грн на 2021–2023 годы – только на "деятельность в интересах нацбезопасности и обороны", хотя Госкосмос просит на различные программы на этот период около 10 млрд грн. Об этом в Facebook написал советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник.

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"Борьба за бюджет космической программы продолжается. Не соглашаясь с позицией Минфина по замораживанию расходов на космос... ГКАУ направило в Минфин доработанный запрос, который включает в том числе и перечень/расходы на направления будущей пятилетней космической программы", – написал он, показав таблицу.

Всего на 2021 год Агентство просит власти выделить 2,4 млрд грн, на 2022-й – почти 4 млрд грн, и еще около 3,3 млрд грн – на 2024 год.

На собственные спутники Украины для мониторинга поверхности Земли в высоком разрешении по программе "Сокіл" потребуется около 3,6 млрд грн на три года, считают в ГКАУ. Это самая большая статья расходов по космической программе.

На втором месте по затратам – обеспечение независимого доступа в космос по программе SpaceStartUA: на это нужно 2,5 млрд грн до конца 2023-го.

На импортзамещение в отрасли (в первую очередь из-за обрезания связей с РФ в результате войны) потребуется около 2,3 млрд на три следующих года, считает Госкосмос.

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По словам Колесника, Минфин игнорирует все направления, кроме оборонного, так как отсутствует утвержденная космическая программа на пять лет. Ее в виде концепции правительство пока что планирует принять в октябре, а полностью утвержденной она может быть только в декабре в Раде.

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Евгений Пилипенко

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