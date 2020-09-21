Колонизация Луны. Украина предложила три направления, по которым может помочь

Украинские ученые хотят разработать и создать для программы Artemis электролизный блок, круглосуточно работающий генератор и селеноцентрический кубсат

Украина может внести вклад в американскую лунную программу "Артемида", которая предполагает обустройство на естественном спутнике Земли жилой базы и создание всей необходимой для этого инфраструктуры. Об этом говорится в документе, который несколько дней назад подписали на форуме Международной координационной группы по исследованию космоса.

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Участники онлайн-встречи наметили 12 целей, куда входит изучение мест для будущих лунных баз, исследования по созданию условий для их возведения, применение существующих технологий и сборка узлов/деталей инфраструктуры.

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В документ вошел и фрагмент из готовящейся Космической программы Украины на 2021-2025 годы о работе по трем направлениям:

— постройка работающего на солнечной энергии блока на основе инновационной технологии электролиза, благодаря которой можно будет производить ракетное топливо из ресурсов Луны;

— создание солнечно-термоэлектрического генератора для выработки возобновляемой энергии. Такой аппарат ночью будет переключаться на выработку электроэнергии из тепла лунного грунта.

— разработка наноспутника формата 6U для окололунной орбиты: он обеспечит колонистов данными о спектральных изменениях на поверхности и ее оптическими снимками с нескольких точек.

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Евгений Пилипенко

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