Украина присоединилась к проекту "Лунная деревня": зачем и что это нам даст

Украина стала членом Moon Village Association – глобальной неправительственной организации, целью которой заявлено поддержание неформального общения по исследованиям Луны между правительствами, промышленностью, учеными и общественностью. Об этом сообщили в Госкосмосе.
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Такой шаг - не только доступ к международной информационной базе исследований Луны, но и шанс принять активное участие в передовых космических проектах, отметил в Facebook глава Государственного космического агентства Владимир Усов.
"Следующий шаг человечества - это не покорение Марса, а создание возможностей для поддержания стабильной жизнедеятельности в условиях космоса. Если мы это научимся делать на уровне орбитальных станций на Луне, то сможем осуществить это и на Марсе, и на спутниках Юпитера, и где угодно", - подчеркнул он.
Такое соглашение "поможет развить потенциал космической отрасли Украины" и поспособствует привлечению людей в стране к космическим инициативам, отметили в MVA.
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