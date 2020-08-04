Украина присоединилась к проекту "Лунная деревня": зачем и что это нам даст

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Украина должна сделать свой весомый вклад в проект стабильной жизнедеятельности человека на Луне, заявил глава Госкосмоса Владимир Усов

Украина стала членом Moon Village Association – глобальной неправительственной организации, целью которой заявлено поддержание неформального общения по исследованиям Луны между правительствами, промышленностью, учеными и общественностью. Об этом сообщили в Госкосмосе.

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Такой шаг - не только доступ к международной информационной базе исследований Луны, но и шанс принять активное участие в передовых космических проектах, отметил в Facebook глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

"Следующий шаг человечества - это не покорение Марса, а создание возможностей для поддержания стабильной жизнедеятельности в условиях космоса. Если мы это научимся делать на уровне орбитальных станций на Луне, то сможем осуществить это и на Марсе, и на спутниках Юпитера, и где угодно", - подчеркнул он.

СПРАВКА. Moon Village Association - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Вене. Основана в 2017-м ради "объединения усилий" частной промышленности, правительств и других секторов по исследованию Луны. Способствует сотрудничеству по существующим или планируемым программам разведки Луны, как в государственных, так и в частных инициативах. В составе - около 220 индивидуальных и 22 институциональных членов из полусотни стран.

Такое соглашение "поможет развить потенциал космической отрасли Украины" и поспособствует привлечению людей в стране к космическим инициативам, отметили в MVA.

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Теги: Луна, космос, гкау, Владимир Усов, госкосмос, Moon Village Association
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