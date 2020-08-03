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03.08.2020, 08:12

Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж

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Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж
Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж
Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортажКак в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж

Crew Dragon плюхнулся на парашютах в Мексиканский залив вчера в 21:48 по киевскому времени, люк в капсуле открыли в 22:59 после тщательных проверок

30 мая по 2 августа США провели успешную миссию по запуску астронавтов на частном американском ракете и космическом корабле на орбитальную станцию и возвращению их обратно. Вчера вечером по киевскому времени Боб Бенкен и Даг Хёрли мягко приводнились в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

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Ракета – Falcon 9, корабль – Crew Dragon "Endeavour", оба аппарата разработаны и созданы компанией SpaceX Илона Маска

Масса корабля со всем грузом при отчаливании от МКС была около 12,5 т. До выхода Crew Dragon на нужную траекторию для схода с орбиты от него отделился грузовой отсек и сгорел в атмосфере, а корабль "полегчал" до 9,6 т. Теплощит капсулы при спуске со скоростью около 28 000 км/ч разогрелся почти до 2000°С. Примерно шесть минут из-за помех связи с экипажем не было. Вытяжные парашюты выпустили на скорости 560 км/ч на высоте 5,5 км, а главные сработали на высоте всего 1,8 км при скорости 190 км/ч.

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Теги: nasa, spacex, космос, мкс, посадка, crew dragon, космический корабль, экипаж, Endeavor, Роберт Бенкен, Даглас Херли
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