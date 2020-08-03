Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж

C 30 мая по 2 августа США провели успешную миссию по запуску астронавтов на частном американском ракете и космическом корабле на орбитальную станцию и возвращению их обратно. Вчера вечером по киевскому времени Боб Бенкен и Даг Хёрли мягко приводнились в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

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Ракета – Falcon 9, корабль – Crew Dragon "Endeavour", оба аппарата разработаны и созданы компанией SpaceX Илона Маска.

Масса корабля со всем грузом при отчаливании от МКС была около 12,5 т. До выхода Crew Dragon на нужную траекторию для схода с орбиты от него отделился грузовой отсек и сгорел в атмосфере, а корабль "полегчал" до 9,6 т. Теплощит капсулы при спуске со скоростью около 28 000 км/ч разогрелся почти до 2000°С. Примерно шесть минут из-за помех связи с экипажем не было. Вытяжные парашюты выпустили на скорости 560 км/ч на высоте 5,5 км, а главные сработали на высоте всего 1,8 км при скорости 190 км/ч.

300 световых лет. Сделано первое прямое фото двух планет у солнцеподобной звезды.

22 июля SpaceX впервые поймала обе створки обтекателя ракеты, который падал с высоты около 100 км.

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