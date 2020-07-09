Забитый мусором российский Прогресс разрушился в атмосфере и затонул в океане

Грузовой космический корабль Прогресс МС-13 в ночь на сегодня, 9 июля, отчалил от модуля "Пирс" на Международной космической станции и вскоре разрушился в атмосфере; несгоревшие обломки упали в Тихий океан примерно в 1 800 км юго-восточнее новозеландского Веллингтона. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Грузовик прилетел на МКС в начале прошлого декабря, был разгружен и затем заполнен отходами. После отстыковки и сведения с орбиты его двигатель на четыре минуты включили на торможение, после чего он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился.

В отличие от российского Прогресса, японского HTV (Kounotori), китайского Тяньчжоу и американского Cygnus, которые с мусором сгорают и затапливаются в океане при спуске, грузовики Dragon частной компании SpaceX – частично многоразовые. В марте грузовой "Дракон" отправился к МКС в последний раз: далее туда будет летать только пилотируемая его версия.

Следующий запуск грузовика Прогресс МС запланирован на 23 июля с Байконура.

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