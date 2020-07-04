"Фото или ничего не было": Canon выводит в космос EOS 5D Mark III – трансляция

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На борту частной ракеты Electron — семь спутников, и все они предназначены для съемки поверхности Земли. Во время запуска в Новой Зеландии будет утро

На завтра, 5 июля в 00:19 ночи по Киеву, в Новой Зеландии планируется запуск ракеты Electron. Миссия, по традиции частной компании Rocket Lab, носит оригинальное название Pics Or It Didn't Happen ("или показывай фото, или ничего не было") — из-за того, что на борту спутники для мониторинга за поверхностью Земли; другими словами, аппаратура для фото и видеосъемки. 

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Стартовое окно — до 01:03 ночи. Смотрите, как устанавливают ракету на площадке. Все фото ниже кликабельны:

СПУТНИКИПод головным обтекателем — семь аппаратов, в том числе полезная нагрузка Canon Electronics, Planet и In-Space Missions, которые выведут на круговую солнечно-синхронную орбиту (высота 500 км) с наклонением 97,45°. Основной груз — 67-килограммовый спутник CE-SAT-IB, демонстратор возможностей Canon в получении изображений Земли с помощью камеры высокого разрешения EOS 5D Mark Ⅲ с диаметром зеркала 40 см, что будет фиксировать объекты от 90 см и больше с захватом площади 5х3 км, и широкоугольной камеры PowerShot S110, а также тест микроспутника для массового производства.

Смотрите видео: Свечи на торте для главы Firefly Aerospace "зажгли" ракетным двигателем

На борту также пять спутников SuperDove последнего поколения (Flock 4e) от Planet, оператора крупнейшей в мире орбитальной группировки для наблюдения за Землей. Практически непрерывный поток снимков компании помогает ученым, студентам, предприятиям и правительствам выявлять закономерности различных масштабных процессов на поверхности планеты, улавливать ранние признаки изменений и, как следствие, принимать своевременные решения. Эти пять новых аппаратов оснащены еще более качественной оптикой и софтом. На фото они размещены внизу вокруг CE-SAT-IB:

Последний бездушный пассажир на ракете — кубсат-носитель Faraday-1 формата 6U от британской компании In-Space Missions. Его "внутренности" составлены из различных полезных нагрузок для стартапов, учреждений и отделов исследований и разработок в крупных корпорациях. Спутник в контейнере:

РАКЕТА. Подробно об "Электроне", которую собирают всего за 18 суток, и космических технологиях компании можно почитать здесь.

Таймлайн миссии, направление полета ракеты на карте, а также объяснение инфографикой, что за цифры на эмблеме ниже (плюс патч миссии от NASA). 

Смотрите видео: Вертолет ловит "отработавшую" ступень космической ракеты Rocket Lab

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Теги: Electron, спутник, космос, запуск, ракета, canon, rocket lab, Pics Or It Didn't Happen, Planet, In-Space Missions
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