Rocket Lab запускает калифорнийского "Ворона": трансляция старта

Сегодня ночью, 17 октября в 03:41 по Киеву, на восточном побережье новозеландского Северного острова примерно на 180 минут откроется стартовое окно для запуска ракеты-носителя легкого класса Electron, которая должна отправить в космос единственного пассажира — спутник Palisade для американской компании Astro Digital.

Ракету запустят с южного края полуострова Махия, который используется местными жителями как пастбище для овец.

Спутник

Массивный 16U-кубсат (общий объем 16 кубических дециметров) габаритами примерно с чемодан предназначен для отработки новой технологии. Какой именно, компания из Санта-Клары (Калифорния), торгующая спутниковыми снимками, не раскрывает.

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Сколько весит спутник, также не сообщается. Он оснащен своей двигательной установкой, разработанной Astro Digital коммуникационной системой нового поколения, и софтом от Advanced Solutions Inc., включая улучшенную версию MAX Flight Software от ASI.

Фото кликабельно © Rocket Lab:

Миссия частной компании Rocket Lab носит название "As The Crow Flies" (дословно "Полет ворона", но на самом деле — "По прямой"). Модульная спутниковая платформа Astro Digital названа Corvus Platform, а Corvus — это латинское название рода птиц, воронов.

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После выхода второй ступени на эллиптическую орбиту от нее на девятой минуте будет отсоединен разгонный блок, который примерно над Антарктидой запустит двигатель для вывода Palisade на целевую орбиту. На 71-й минуте спутник отсоединят, а разгонный блок сведут с орбиты, чтобы затем сжечь его в плотных слоях атмосферы.

Palisade, вероятно, выведут на полярную орбиту, однако ее точные параметры не раскрываются.

Открыть в новом окне подробный таймлайн миссии.

Ракета

Двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса Electron высотой 18 м и диаметром 1,2 м разработана для коммерческой заброски в космос нано- и мини-спутников. Несущий корпус ракеты и топливные баки формируются из углепластика, камера сгорания двигателей — из инконеля с охлаждением горючим.

Фото кликабельно © Rocket Lab:

Оборудована девятью напечатанными по 3D-технологии Rutherford — первыми двигателями с электронасосом на ракете для вывода на орбиту. Расход и соотношение компонентов регулируются изменением расхода насосов, а не дросселем и регулятором (как в традиционном ЖРД с турбонасосом). Давление в топливной магистрали можно регулировать от 0,2 до 20 МПа.

На первой ступени двигатели расположены октасеткой — так же, как и "Мерлины" на Falcon 9 у SpaceX. Еще один "Резерфорд" в модификации Vacuum с увеличенным неохлаждаемым сопловым насадком — на второй ступени. Камера сгорания изготовлена из инконеля и охлаждается горючим. Двигатели названы в честь новозеландского физика Эрнеста Резерфорда.

Сегодняшнее погожее утро (фото кликабельно © Rocket Lab):

Пустой "Электрон" весит всего 1,2 тонны, а заправленный керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн. Носовой обтекатель - 2,5 м в длину, 1,2 м в диаметре, весит около 50 кг. Под ним можно разместить и вынести на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км до 150 кг грузов, и до 225 кг — на низкую опорную орбиту.

Модернизированный по сравнению с первой версией разгонный блок Photon позволяет размещать аппараты на разных орбитах за счет нескольких циклов включения/выключения двигателя Curie. Этот узел ракеты назван в честь польской/французской ученой Марии Склодовской-Кюри, первой нобелевским лауреатом среди женщин. Производитель говорит, что "Фотон" может использоваться для миссий вплоть до пятилетней службы.

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Rocket Lab рекламируют себя на рынке как "удобная" компания: монтаж грузов под обтекателем можно осуществлять где угодно — отдельно от сборки ракеты. Таким образом, клиенты могут собирать "пакет" для заброски в космос самостоятельно, а его потом прикрепляют на вторую ступень уже перед стартом.

В компании говорят, что нижняя цена запуска ракеты — около $5,5 млн.

Rocket Lab — частная компания, в состав инвесторов входят Khosla Ventures, DCVC (Data Collective), Bessemer Venture Partners, Future Fund, Greenspring Associates, ACC, K1W1, Promus Ventures и даже Lockheed Martin.

Патч миссии (фото кликабельно © Rocket Lab):

Это девятый запуск Rocket Lab. Первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", третий — "Пора за дело", четвертый — "Это для Пикеринга", пятый — DARPA R3D2, шестой — "Это забавный кактус", седьмой — "Пусть прольется дождь"., восьмой — "Ма, смотри — мчусь без рук!"



Тем временем Rocket Lab успешно достраивает вторую стартовую площадку на другом конце планеты — в американском штате Вирджиния:

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