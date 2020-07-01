Свечи на торте для главы Firefly Aerospace "зажгли" ракетным двигателем – видео

Коллектив американской частной космической компании Firefly Aerospace впечатляюще поздравил своего президента с 43-летием: свечи на праздничном торте "прикурили" с помощью двигателя Reaver для ракеты Alpha. Об этом пишет space.com.

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"Любой, кто становится старше, понимает, как проблематично зажечь все эти чертовы свечи на торте одновременно. Они плавятся, обжигают тебе руку. Короче, проблема. Мы изобрели уникальный способ, чтобы зажечь их все сразу", – говорит в поздравительном видео по случаю вчерашнего дня рождения Макса Полякова сооснователь компании Том Маркузич.

СПРАВКА. В 2017 году обанкротившуюся из-за выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в американском Остине и Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине. Создают ракеты Alpha (до 1 т грузов на НОО и до 600 кг - на ССО, ценник запуска – $15 млн), Beta (до 4 т на НОО, и до 3 т - на ССО) и лунный посадочный модуль Genesis по программе Artemis.

Коллектив задействовал все свои нетривиальные познания в отрасли ракетостроения, тщательно все просчитал и затем, когда все было готово, после обратного отсчета запустил двигатель. Результат впечатлил: на последних кадрах сотрудники с энтузиазмом режут обугленный торт.

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Тест–запуск Firefly Alpha планируется в этом году, коммерческие полеты – с 2021-го.

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