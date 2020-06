Америка запускает самый мощный спутник GPS: летит на ракете SpaceX — трансляция

Сегодня, 30 июня в 22:56 вечера по Киеву, американская компания Илона Маска SpaceX запустит ракету Falcon 9 с третьим геонавигационным спутником III поколения на борту. Заказчик запуска и оператор GPS — Космическое командование ВВС США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ПОЛЕТ. Запуск состоится на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. У компании есть 15-минутное стартовое окно. Если что-то помешает, запуск отложат до 22:51 завтрашнего вечера.

Первая ступень ракеты B1060 - совершенно новая. Спустя девять минут после старта она должна сесть на плавучую платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане в 634 км от места старта – это можно будет увидеть в прямом эфире. Два морских корабля GO Ms.Tree и GO Ms. Chief чуть дальше, в 751 км, попробуют поймать в надводные сети падающие на парашютах половинки головного обтекателя.

СПУТНИК. Группировка третьего поколения GPS-спутников будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Сеть выглядит примерно так. Первые десять аппаратов Space Vehicle Block IIIA (или просто GPS III) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 — в конфигурации Follow-On Block IIIF (или GPS IIIF) — начнут размещать с 2026 по 2034 годы.



Первый спутник GPS III Vespucci был запущен в декабре 2018 года на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Он вошел в состав группировки и заработал в январе; второй, Мagellan, запустили в прошлом августе, и он был принят в работу в апреле.

GPS III SV03 весом почти пять тонн и стоимостью более полумиллиарда долларов США разработан и собран компанией Lockheed Martin. Спутники серии обеспечивают невиданную ранее мощность сигнала и точность навигации — в три раза выше прошлой. Создатели не раскрывает данные о точности позиционирования: говорят, "разведите руки в стороны - точность будет в этих пределах". Также GPS III якобы имеют усиленную в восемь раз защиту от шумоподавления и 15-летний срок эксплуатации.

Смотрите видео: Впечатляющий полет ракеты Delta IV

Этот GPS-спутник оснащен транслятором L1C-сигнала, что делает его совместимым с другими международными глобальными навигационными спутниковыми системами вроде европейского Galileo для гражданских пользователей. Фото сборки и инкапсуляции GPS III SV03 можно посмотреть здесь.

Спутник первоначально забросят на высоту около 402 км над Землей (эллиптическая орбита с апогеем 20 197 км и наклонением 55°). Он заправлен гидразином и окислителем N2О4. После отсоединения от ракеты аппарат своим ходом доберется до целевой точки и "округлит" орбиту примерно до тех самых 20 200 км.

Все будущие спутники GPS III будут иметь совместимость с системой оперативного управления следующего поколения (OCX) и существующим созвездием GPS, что значительно снижает риски от добавления GPS III в группировку. Кроме аппаратов GPS в "слое" космоса от низкой околоземной (2000 км) до геостационарной орбиты (35 786 км) находятся также зонды "Галилео" и российского ГЛОНАСС.

GPS-спутники используются не только для навигации. С 1980 года, например, на них устанавливались детекторы ядерных взрывов, чтобы следить за возможными нарушениями ДНЯО. С середины 80-х аппараты также используют для отслеживания сигналов бедствия – на море, в воздухе и так далее, причем эффективно: по приблизительным оценкам, за это время при помощи такого оснащения спутников спасено более 30 000 жизней. DASS (Distress Alerting Satellite System), которой оборудован нынешний спутник и два его предшественника – усовершенствованный вариант такой системы "найти и спасти".

По данным Пентагона, ежегодно система GPS экономит Штатам около $70 млрд, и с начала ее внедрения этот показатель превысил $1,4 трлн. Если произойдет форсмажор и система отключится, только за день убытки достигнут $1 млрд.

Открыть таймлайн миссии с аппаратом GPS III Space Vehicle 03, который, в отличие от двух предшественников, не имеет именного названия. Он заменит один из более старых и менее мощных спутников GPS, тем самым сохранив общее количество аппаратов группировки на уровне 31.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй — один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина. Подробно о ракете можно почитать здесь.