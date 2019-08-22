$600 млн. В космос запускают "Магеллан" для GPS-сети - трансляция

Сегодня, 22 августа в 16:00 по Киеву, американская компания United Launch Alliance попробует за 27-минутное окно запустить ракету-носитель Delta IV со вторым спутником GPS третьего поколения на борту.

Старт состоится на площадке SLC-37В на мысе Канаверал. В штате Флорида в это время будет утро — около 09:00.

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Заказчик запуска и оператор навигационной системы — Космическое командование ВВС США.

Как все должно выглядеть:

Спутник

Группировка третьего поколения GPS-спутников будет состоять из 32 аппаратов. Они они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Сеть выглядит примерно так.

Первые десять аппаратов Space Vehicle Block IIIA (или просто GPS III) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 — в конфигурации Follow-On Block IIIF (или GPS IIIF) — начнут размещать с 2026 по 2034 годы.



GPS III SV02 Magellan весом 3800 кг и стоимостью $568 млн получил имя португальского/испанского мореплавателя Фернана Магеллана, совершившего первое известное кругосветное путешествие.

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Разработан и собран компанией Lockheed Martin. Спутники такой серии обеспечат невиданную ранее мощность сигнала и точность навигации — в три раза выше нынешней. Создатели не раскрывает данные о точности позиционирования: говорят, "разведите руки в стороны - точность будет в этих пределах".

Также GPS III якобы имеют усиленную в восемь раз защиту от шумоподавления и 15-летний срок эксплуатации.

Спутник первоначально забросят на высоту около 1200 км над Землей (эллиптическая орбита с апогеем 20 185 км, наклонением 55 градусов и аргументом перигея 269,5 градусов). Он заправлен 1452 кг гидразина (N 2 H 4 ) и 707 кг окислителя (N 2 О 4 ). После отсоединения от ракеты аппарат своим ходом доберется до целевой точки и "округлит" орбиту примерно до тех самых 20 200 км.

Если все пойдет как запланировано, Magellan станет 32-м в группировке функционирующих GPS-спутников.

Первый спутник GPS III Vespucci был запущен в декабре 2018 года на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Он вошел в состав группировки и заработал с 8 января. Мagellan — второй вслед за ним транслятор нового гражданского L1C-сигнала, с которым работают и другие системы вроде Galileo (Евросоюз).

Следующие шесть аппаратов GPS III находятся на сборочных линиях на разных стадиях готовности.

Кроме аппаратов GPS в "слое" космоса от низкой околоземной (2000 км) до геостационарной орбиты (35 786 км) находятся также зонды "Галилео" и российского ГЛОНАСС.

Инкапсуляция под головной обтекатель (фото кликабельно, @ULA):

В сентябре 2018 года Lockheed Martin получили от ВВС США контракт с фиксированной суммой $7,2 млрд на программу по созданию 22 спутников GPS IIIF.

С 11-го спутника GPS III "железо" начнут оборудовать новыми возможностями, среди которых полностью цифровая навигационная аппаратура, лазерная ретрорефлекторная антенна для еще больше точности, оборудование поисково-спасательного назначения и региональная военная защита. Благодаря этой модернизации аппараты будут проходить уже под названием GPS IIIF.

Ракета

Delta IV - двухступенчатая ракета семейства "Дельта" четвертого поколения от компании Boeing для выведения в космос коммерческих спутников и аппаратов ВВС США. Может собираться в пяти версиях: Medium, Medium+ (4,2), Medium+ (5,2), Medium+ (5,4) и Heavy. Ценник запуска — от $164 до $400 млн.

Высота этой конкретной ракеты — 63,1 м, диаметр обтекателя — 4 м. Может выводит на геопереходную орбиту до 6160 кг грузов, на низкую опорную — до 12 тонн.

Все готово (фото @Rachael_Joy кликабельно):

Двигатель RS-68A работает на криогенной паре жидкий водород/жидкий кислород. По бокам от центрального ускорителя — две твердотопливные "боковушки".

Это будет 40-й запуск ракеты Delta IV с 2002 года, а также 29-й и финальный — в конфигурации Delta IV Medium.

Из-за конкуренции с другими компаниями, в основном из-за SpaceX, ULA отказываться от устаревающих Delta IV и Atlas V, и создает новую ракету-носитель Vulcan, первый запуск которой запланирован на 2020 год.

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