Зрелищный полет ракеты-носителя Delta IV в телескоп: четыре видео

Энтузиасты-операторы сняли вчерашний зрелищный старт американской ракеты-носителя Delta IV Medium от компании United Launch Alliance, которая успешно вывела на плановую орбиту второй спутник GPS III. Сигнал от аппарата уже получен, системы проверены: все в норме.
Старт состоялся вчера, 22 августа в 16:07 по киевскому времени, с площадки SLC-37В на мысе Канаверал в штате Флорида.
Подробно о полезной нагрузке миссии LIGA.net писала в этом материале.
Высота этой конкретной ракеты — 63,1 м, диаметр обтекателя — 4 м. Может выводит на геопереходную орбиту до 6160 кг грузов, на низкую опорную — до 12 тонн.
Двигатель RS-68A работает на криогенной паре жидкий водород/жидкий кислород. По бокам от центрального ускорителя — две твердотопливные "боковушки".
Это был 40-й запуск ракеты Delta IV с 2002 года, а также 29-й и финальный — в конфигурации Delta IV Medium.
Из-за конкуренции с другими компаниями, в основном из-за SpaceX, ULA отказываться от устаревающих Delta IV и Atlas V, и создает новую ракету-носитель Vulcan, первый запуск которой запланирован на 2020 год.
Фото: @johnkrausphotos
Видео: USLaunchReport, Jeff Seibert / AmericaSpace.com, United Launch Alliance