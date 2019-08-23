Зрелищный полет ракеты-носителя Delta IV в телескоп: четыре видео

Энтузиасты-операторы сняли вчерашний зрелищный старт американской ракеты-носителя Delta IV Medium от компании United Launch Alliance, которая успешно вывела на плановую орбиту второй спутник GPS III. Сигнал от аппарата уже получен, системы проверены: все в норме.

Старт состоялся вчера, 22 августа в 16:07 по киевскому времени, с площадки SLC-37В на мысе Канаверал в штате Флорида.

Подробно о полезной нагрузке миссии LIGA.net писала в этом материале.

Высота этой конкретной ракеты — 63,1 м, диаметр обтекателя — 4 м. Может выводит на геопереходную орбиту до 6160 кг грузов, на низкую опорную — до 12 тонн.

Двигатель RS-68A работает на криогенной паре жидкий водород/жидкий кислород. По бокам от центрального ускорителя — две твердотопливные "боковушки".

Это был 40-й запуск ракеты Delta IV с 2002 года, а также 29-й и финальный — в конфигурации Delta IV Medium.

Из-за конкуренции с другими компаниями, в основном из-за SpaceX, ULA отказываться от устаревающих Delta IV и Atlas V, и создает новую ракету-носитель Vulcan, первый запуск которой запланирован на 2020 год.

Фото: @johnkrausphotos

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Видео: USLaunchReport, Jeff Seibert / AmericaSpace.com, United Launch Alliance