У воронки диаметром 85 км найдены следы огромного метеорита

Иллюстрация: пресс-служба NASA

На северо-восток от Чесапикского залива в США, который образовался 35 млн лет назад на месте падения огромного метеорита, геологи Аризонского университета нашли слаборадиоактивные оплавленные кусочки породы. Исследование опубликовано в журнале Meteoritics and Planetary Science.

Ученые исследовали осадочные породы в Атлантическом океане на глубине более 650 м - там и были обнаружены тектиты. Их поверхность деформирована, и это, полагают исследователи, является доказательством, что они образовались при мощном ударе.

После проведения анализа был определен примерный возраст тектитов: те самые 35 млн лет, то есть конец эоценовой эпохи палеогенового периода.

Геологи полагают, что метеорит вошел в атмосферу Земли со скоростью примерно 60 км/с, а после его столкновения с поверхностью было выброшено огромное количество породы, которая рассеялась на площади около 10 млн кв. км. Образовался кратер диаметром около 85 км и глубиной в 1,3 км. Земная кора в месте удара разрушилась и/или смялась до глубины 8 км.

В 2018 году подо льдами километровой толщины на северо-западе Гренландии обнаружили огромный ударный кратер диаметром 31 км и около 330 м в глубину.

Позднее всего в 183 км от него нашли еще один — немного больше габаритами

Смотрите также: Спутник сфотографировал огромный кратер в Германии: видео