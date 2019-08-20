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У воронки диаметром 85 км найдены следы огромного метеорита

У воронки диаметром 85 км найдены следы огромного метеорита - Фото
Иллюстрация: пресс-служба NASA
20.08.2019, 10:42

Воронка в Чесапикском заливе считается крупнейшим ударным кратером Северной Америки: его появление повлияло на формирование очертаний залива

На северо-восток от Чесапикского залива в США, который образовался 35 млн лет назад на месте падения огромного метеорита, геологи Аризонского университета нашли слаборадиоактивные оплавленные кусочки породы. Исследование опубликовано в журнале Meteoritics and Planetary Science.

Ученые исследовали осадочные породы в Атлантическом океане на глубине более 650 м - там и были обнаружены тектиты. Их поверхность деформирована, и это, полагают исследователи, является доказательством, что они образовались при мощном ударе.

После проведения анализа был определен примерный возраст тектитов: те самые 35 млн лет, то есть конец эоценовой эпохи палеогенового периода.

Геологи полагают, что метеорит вошел в атмосферу Земли со скоростью примерно 60 км/с, а после его столкновения с поверхностью было выброшено огромное количество породы, которая рассеялась на площади около 10 млн кв. км. Образовался кратер диаметром около 85 км и глубиной в 1,3 км. Земная кора в месте удара разрушилась и/или смялась до глубины 8 км.

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