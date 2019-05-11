Спутник сфотографировал огромный кратер в Германии: видео

Европейский спутник Sentinel-2 сфотографировал кратер Нердлингенский Рис на юге Германии. Об том сообщает Европейское космическое агенство.

До 1960-х годов ученые считали, что Нердлингенский Рис имеет вулканическое происхождение, однако со временем было доказано, что это все-таки ударный кратер.

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Он образовался примерно 15 млн лет назад при падении на Землю астероида диаметром около 1 км. По оценкам, астероид двигался со скоростью 70 000 км/ч. При столкновении температура в точке удара на миг превысила 25 000°C. Это, полагают исследователи, привело к появлению в местности более 70 000 тонн микроскопических алмазов размером около 0,2 мм.

В Средние века на дне кратера основали город Нердлинген. Каменные здания были почти полностью построены из "инкрустированной" микроалмазами скалы, а плоское дно кратера отлично подходило для земледелия.

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